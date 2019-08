Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ehe am Montag die neue WC-Anlage im Europapark aufgesperrt wurde, prüften Stadtrat Markus Geiger (Mitte), Facility Management Chef DI Robert Slamanig (links) und Günther Kandutsch (Leiter Hochbau) noch einmal, ob alles in Ordnung ist. © StadtPresse/Konitsch

Nach mehreren Monaten Bauzeit ist die neue WC-Anlage im Europapark in Betrieb. 285.000 Euro wurden in die neue Anlage investiert. Sie ist fast doppelt so groß und auch im Winter nutzbar. Damit - sowie mit der Ausrichtung auf die große Besucherfrequenz im Park - begründet die Stadt auch die Kosten. Die Planung erfolgte anhand des Konzeptes der Abteilung Facility Management durch das Klagenfurter Architekturbüro Egger. Die Bauarbeiten dauerten ein knappes halbes Jahr. Die Graffitikünstler Manuel und Jonas aus Klagenfurt und Linz gestalteten die Fassade.