Ein 69-jähriger Kärntner ist am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen zu einer Geldstrafe in Höhe von 24.000 Euro und 15 Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Er soll im Jahr 1999 seine damals siebenjährige Enkeltochter missbraucht haben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.