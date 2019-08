Statt am Benediktinermarkt und am Bahnhof gibt es nun eine Filiale in der Burggasse.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Filialleiter Johann Erhart (rechts) mit seinem Team in der neuen Bawag in der Burggasse © Cik

Bawag und Post – das gehörte in Österreich seit Jahrzehnten zusammen. Auch in Klagenfurt waren die beiden Institute zuletzt am Bahnhof und am Benediktinermarkt unter einem Dach.