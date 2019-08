Das Wetter in Klagenfurt

Pierre Kaltenbacher schickte uns dieses Foto aus der Reifnitzer Bucht © Pierre Kaltenbacher

Wir befinden uns in einer südwestlichen Höhenströmung, welche für leicht wechselhaftes Sommerwetter sorgt. Die Sonne scheint nur zwischendurch etwas häufiger. Die meisten Regengüsse gehen im Gebiet westlich von Villach nieder. Hier kann es schon am Vormittag örtlich kurz einmal regnen. Im Osten hat es die Sonne insgesamt am leichtesten, etwa im Rosental. Zusammengefasst bedeutet das: Schönwetter ist zwar nicht angesagt, trotzdem können sich zwischendurch auch mal absolut passende Bedingungen für Aktivitäten einstellen. "Mit gutem Timing kann man beispielsweise durchaus ein Tennismatch oder eine längere Radtour ansetzen", meint der Meteorologe Werner Troger. Mit Höchstwerten von stellenweise weit über 25 Grad bleibt es weiterhin sommerlich warm.