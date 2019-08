Facebook

Martin Hoi zog das AK-Bücherboot nur mit seiner Muskelkraft © (c) �helgebauer (Helge Bauer)

Am Montag in der Früh will es Martin Hoi, Weltrekordhalter und Extremkraftsportler, wieder wissen. Nachdem er vor mehreren Jahren schon zwei Bungee-Springer mit seinen bloßen Armen auffing und dafür auch mit einem Weltrekord ausgezeichnet wurde, hatte er sich nun vorgenommen, das dreieinhalb Tonnen schwere Bücherboot der Arbeiterkammer, von der Mittelbrücke des Strandbad Klagenfurt aus, schwimmend durch das Wasser zu ziehen.