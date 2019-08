Beim Feriendomizil in Sekirn am Wörthersee soll ein „Kultur-Badehaus“ entstehen. Investoren für das Projekt gesucht.

Wiener Sängerknaben auf ihrem Steg © Lukas Beck

Durch Privatisierung und Verbauung wurden freie Zugänge am Wörthersee zur Mangelware. Von 42 Kilometer Uferlänge sind nur wenige für die Öffentlichkeit zugänglich. Zumindest ein kleines Stück könnte nun dazukommen. Die Wiener Sängerknaben planen, ihren Seegrund in Sekirn (Gemeinde Maria Wörth) das ganze Jahr über zu öffnen. Das Projekt steht unter dem Titel „Kultur-Badehaus am See“. Aktuell ist der wohl berühmteste Knabenchor der Welt wieder in Kärnten zu Gast. Beim alljährlichen Sommercamp bereiten sich die singbegeisterten Buben auf ihre Tourneen im Herbst vor. Aber auch Spiel und Spaß kommen am Ufer des Wörthersees nicht zu kurz.