Weizelsdorf„Tractor Pulling“ löste Rauch und Kritik aus

Rauchwolken über dem Badesee in St. Johann © Uwe Sommersguter

Dunkle Wolken über dem Badesee St. Johann im Rosental beunruhigten am Sonntag so manchen Badegast. Einige der Beobachter vermuteten einen Großbrand. Doch die Ursache für den schwarzen Rauch war eine andere: das „Tractor Pulling“ in Weizelsdorf. Es handelt sich dabei um einen Motorsport, bei dem ein mit Gewichten beladener Wagen mit einer Zugmaschine möglichst weit geschleppt werden muss. Die Zugfahrzeuge werden in verschiedene Gewichtsklassen eingeteilt. Heftige Kritik an dem Bewerb gab es gestern betreffend die Tragbarkeit solcher Veranstaltungen in einer Zeit, da die Folgen des Klimawandels bekannt sein sollten.