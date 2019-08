Sechs teils hochpreisige Räder erbeutet. Schlösser metallener Fahrradboxen in Tiefgarage aufgebrochen. Weitere versperrte Räder von Parkplatz gestohlen.

Die Polizei ermittelt wegen der Fahrraddiebstähle © KLZ/Jürgen Fuchs

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagfrüh wurden aus der Tiefgarage beziehungsweise von den Parkplätzen zweier Hotelanlagen in Pörtschach am Wörthersee insgesamt sechs, teilweise hochpreisige Fahrräder gestohlen. Drei Rennräder wurden nach Aufbrechen der Schlösser aus einer metallenen Fahrradbox in der Tiefgarage gestohlen.