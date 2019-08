Löscheinsatz für die Berufsfeuerwehr in der Nacht auf Sonntag. Weil ein 61-Jähriger kurz seine Wohnung verließ, um Zigaretten kaufen zu gehen und vergaß, am Balkon eine Kerze zu löschen, kam es zu einem Brand.

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen © APA/Barbara Gindl

Brandalarm am Sonntag kurz vor 1 Uhr früh für die Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses loderten Flammen. Die Feuerwehrmänner konnten den Brand rasch löschen. Der Schaden ist gering. Die Brandursache: eine Kerze am Balkon. Die hatte ein 61-Jähriger vergessen zu löschen, als er kurz seine Wohnung verließ, um an einem Automaten Zigaretten kaufen zu gehen.