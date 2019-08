Koschutnikturm Verletzter Kletterer hing kopfüber in Felswand

Steirer war mit einer Gruppe Samstagvormittag auf der Kletterroute "Nordkante" unterwegs. Plötzlich löste sich ein Felsbrocken, der 66-Jährige stürzte ins Seil. Rettungshubschrauber C 11 im Einsatz.

Das Team des C 11 führte eine Seilbergung durch © C 11/kk

Ein Alpinunfall hat sich Samstagvormittag auf dem Koschutnikturm in der Gemeinde Zell-Pfarre ereignet. Ein Kletterer war auf der Kletterroute "Nordkante" ins Seil gestürzt. Der 66-jährige Mann aus Judenburg verlor den Halt, weil sich ein circa 30 Zentimeter großer Felsbrocken gelöst hatte. Gleichzeitig verkeilte sich sein rechter Fuß in einer Felsnische. Der Steirer, er war mit einigen Freunden in vier getrennten Seilschaften unterwegs, blieb kopfüber hängen. Seine Kletterpartner konnten ihn befreien.