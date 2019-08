Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Trinkwasser in Teilen von Großbuch ist derzeit nicht genießbar © APA

An einen unglücklichen Zufall wollen die Bewohner des Klagenfurter Ortsteils Großbuch bei Wölfnitz mittlerweile nicht mehr glauben. Sie meinen, dass in ihrer Trinkwasserleitung etwas faul sein müsse. Schon mehrere Male mussten sie in den letzten Jahren ihr Wasser abkochen, weil in den Leitungen Verunreinigungen festgestellt wurden.

Seit Mitte dieser Woche ist das Trinkwasser im Polantalweg wieder ungenießbar, 13 Haushalte sind betroffen.