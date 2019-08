Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mario Murtezani und Ilona Les tischen nun im „Adria“ auf © Just

Seit Donnerstag ist das Uni-Viertel in Klagenfurt um eine Lokalität reicher. In der neuen Restaurant-Bar „Adria“ wird nicht nur italienisch, sondern auch kroatisch aufgetischt. Auf der Speisekarte finden sich etwa gegrillte Calamari (13,90 Euro), ein Cevapcici-Teller (ab 6,80 Euro) und ein Olymp-Burger mit Pljeskavica und Käse (7,90 Euro). „Unsere Haus-Spezialität ist Flammkuchen in allen Variationen, den jeder mit ausgewählten Zutaten selbst belegen kann. Es wird demnächst auch Mittagsmenüs geben“, sagt die aus Wien stammende Chefin Ilona Les. Sie und ihr Freund Mario Murtezani wollen mit der ausgewählten Speisekarte vor allem auch Studenten ansprechen. Murtezani selbst ist in der Kärntner Gastronomiebranche kein Unbekannter. Er war zuvor schon Restaurantleiter in den Pizzerien „Ciao Ciao“ in Pörtschach, Klagenfurt und Feldkirchen sowie im „Da Mario“ in Pörtschach.