Waldbrand am Ehrentalerberg © Freiwillige Feuerwehr Klagenfurt

Um die Mittagszeit war am Freitag in Klagenfurt immer wieder heftiges Donnergrollen zu hören. Das Unwetter hielt die Feuerwehren im Umfeld der Stadt auf Trab. So musste etwa die Freiwillige Feuerwehr in St. Georgen am Sandhof um circa 14 Uhr zu einem Brand am Ehrentalerberg ausrücken. Ein Blitzschlag hatte die Bäume im Wald in Brand gesetzt.