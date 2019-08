Ab Montag wird ein Abschnitt der St. Ruprechter Straße in Klagenfurt als Einbahn geführt. Busse werden umgeleitet.

© Peter Vogel - Fotolia (Sujet)

Ab Montag, 5. August, wird mit der Generalsanierung der St. Ruprechter Straße zwischen Heizhausgasse und Mössingerstraße begonnen. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis 30. August dauern. Die St. Ruprechter Straße wird in diesem Abschnitt in Richtung Süden als Einbahn geführt. Deshalb fahren die KMG-Linien 85 und 98 in beiden Richtungen eine Umleitung.



Die KMG-Haltestellen „Mössingerstraße“ und „Schulzentrum“ werden nicht bedient. Als Ersatzhaltestellen dienen die Haltestellen „Kinoplatz“ und „Klagenfurt Süd“.