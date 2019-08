Von den Bauarbeiten am Villacher Ring in Klagenfurt war auch die Radwegunterführung betroffen. Seit Freitag ist sie wieder geöffnet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stadtrat Christian Scheider und Ausschussobmann Gemeinderat Andreas Skorianz bei der wiedereröffneten Radwegunterführung © (c) Thomas Hude/STADTPRESSE

Die Baustelle bei der Unterführung am Villacher Ring ist beendet. Nun können Radfahrer den Radweg über die Tarviser Straße zum See wieder benutzen. Im Zuge der Sanierungen wurden Wasser- und Gasleitungen erneuert. Zudem wurde der Fahrbahnbelag in der Unterführung ausgebessert. "Mit der Beendigung der Baustelle konnte nun eine Gefahrensituation für Radfahrer und Fußgänger wieder entschärft werden", sagt Stadtrat Christian Scheider. Von den Stadtwerken wurden rund 170.000 Euro in Bauarbeiten und Sanierung investiert.