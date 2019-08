Facebook

Schwacher Hochdruckeinfluss und nicht allzu labil geschichtete Luftmassen bescheren uns einen freundlichen Sonntag. Die Sonne scheint daher zumeist sogar wieder für längere Zeit vom Himmel und die in den Nachmittags- und Abendstunden entstehenden Quellwolken über den Bergen sollten zumeist nur harmlos sein. Deshalb ist die Gefahr für Gewitter oder Regenschauer am späteren Nachmittag oder Abend nicht allzu groß. Völlig ausschließen kann man einen kurzen, vielleicht sogar gewittrigen Regenguss aber nicht. "Nützen Sie den Sonntag zum Beispiel für einen Ausflug ins Grüne oder für einen Schwimmbadbesuch", empfiehlt der Meteorologe Reinhard Prugger. Dabei ist es durchaus sommerlich warm mit Temperaturen am Nachmittag zum Beispiel in Maria Saal nahe +26 Grad.