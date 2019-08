Die Band Blowing Doozy spielt beim diesjährigen Altstadtzauber in Klagenfurt. Im Podcast sprechen sie über ihre Karriere und die anstehende erste CD.

© johannadulnigg

Die Klänge von „T.N.T“ der Rockband AC/DC ertönen durch die Klagenfurter Innenstadt, Passanten und Stadtbewohnern bietet sich ein eindrucksvolles Bild: Vier junge Männer performen den Song mit Trompete, Saxophon und Schlagzeug und liefern dazu eine atemberaubende Choreographie ab. Auf Youtube ist das Video der Funk-Brass-Band Blowing Doozy ein Klickbringer. Seit April 2018 begeistert die Band aus Kärnten mit beeindruckenden und mitreißenden Auftritten. Egal ob auf der Straße oder auf einer Bühne, die Band bringt das Publikum jedes Mal zum Tanzen.

Die Zwillingsbrüder Raphael Niederer (Tenor-Saxophon) und Daniel Niederer (Schlagzeug) gründeten die Band, Christian Bucher (Trompete) und Stephan Lerchbaumer (Bariton-Saxophon) machen das Quartett komplett.

Die vier Musiker zwischen 28 und 20 Jahren lernten sich während des Studiums am Konservatorium kennen und hatten die Idee für eine Band, deren Musikstil in Österreich einzigartig ist. „Klassische Blasmusik gehört zur Kärntner Tradition, jedoch haben wir alle einen besonderen Bezug zu Rock und Techno“, sagt Bucher. Für jeden ihrer Auftritte, die 75 Minuten dauern, bereiten sie eine Choreographie vor. „Wir brauchen das Gefühl, ausgepowert zu sein. Die Energie, die wir an den Tag legen, bekommen wir vom Publikum tausendfach zurück“, sagt Raphael Niederer.

Auftritt am Altstadtzauber Blowing Doozy freuen sich auf einen Auftritt vor Heimpublikum – beim Altstadtzauber in Klagenfurt spielt die Band am Samstag, dem 10. August, um 20.30 Uhr am Dr.-Arthur-Lemisch-Platz.

Bei ihren Straßenauftritten spielen sie ohne Verstärker; trotzdem kann es schon mal richtig laut werden. Die Vier performen sowohl Klassiker, als auch moderne Songs aus den Charts. In Europa haben sie sich mittlerweile einen Namen gemacht. Beim „“ in Oberösterreich spielten sie heuer vor rund 10.000 Besuchern.

Weil die Band bei nahezu jedem Straßenauftritt auch nach CDs gefragt wird, ist nun auch die erste Platte in Arbeit. Spätestens im Dezember wird es einen Tonträger mit Covers und auch Eigenkompositionen geben.