Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Rutsche im Strandbad Klagenfurt ist wieder in Betrieb. © (c) Weichselbraun (Weichselbraun Helmuth)

Gute Nachrichten: Die beliebte Wasserrutsche im Strandbad Klagenfurt funktioniert wieder. Aufgrund eines technischen Defektes musste der Betrieb am Mittwoch vorübergehend eingestellt werden. -> Hier geht es zum Link.

"Zum Glück war die erste Diagnose schlimmer als befürchtet. Nach genauer Untersuchung und Austausch einer defekten Zuleitung ist die 113 Meter lange Rutsche ab sofort wieder für den Badespaß freigegeben", heißt es in einer Presseaussendung. Wenn jetzt auch noch das Wetter mitspielt, steht einem ausgelassenen Strandbadwochenende also nichts mehr im Wege.