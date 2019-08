13.000 Quadratmeter Ackerland wurden in Schiefling als neues Siedlungsgebiet ausgewiesen. Anrainer befürchten den Bau einer Wohnanlage. Der Bürgermeister beschwichtigt.

Im Bild: Die Wiesengrundstücke liegen direkt neben dem Einfamilienhaus. © Braunecker

Seit gestern befindet sich das neue Kärntner Raumordnungsgesetz in Begutachtung, das 2020 in Kraft treten soll. In der Ortschaft Goritschach stiftet es bereits jetzt Verwirrung.