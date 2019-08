Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© famveldman - Fotolia (Family Veldman)

Schwacher Hochdruckeinfluss schlägt wieder in schwachen Tiefdruckeinfluss um. Bei vielen Wolken ziehen vermehrt und schon zeitig am Tag Schauer/Gewitter durch. Am meisten und am häufigsten regnet es wahrscheinlich Richtung Dreiländereck. Eine räumlich und zeitlich detaillierte Vorhersage ist bei dieser Wetterlage eigentlich wenig sinnvoll. Überraschungen gehören bei dieser Wetterlage ganz einfach dazu. Zumindest zwischendurch können sich auch mal längere sonnige Phasen einstellen. "Mit gutem Timing kann man daher auch ohne Regenschutz auf jeden Fall etwas im Freien unternehmen", meint der Meteorologe Werner Troger. Weniger warme Temperaturen sind Folge des unbeständigen Wetters. Die Höchstwerte schaffen etwa in Wernberg nur mehr rund 21 Grad.