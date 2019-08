In der Buchbinderei Bäck in Klagenfurt wurde das alte Handwerk über Generationen weitergegeben. Jetzt gehen Ilse und Fritz Bäck in Pension.

Buchbinder Fritz Bäck hat mit Leidenschaft das alte Handwerk ausgeübt © Klz/Hassler

"Das ist der Lauf der Zeit“, sagt Ilse Bäck. Mit ihrem Bruder Fritz ist die Buchbindermeisterin derzeit dabei, die Werkstatt des Familienbetriebes gegenüber des Landesgerichts in Klagenfurt auszuräumen. „Wir gehen in Pension. Noch kann ich es gar nicht realisieren, dass Schluss ist“, sagt sie. „Das wird wohl erst später kommen.“ In der Werkstatt sieht und spürt man die lange Tradition: 1925 hat August Bäck, die Buchbinderei gegründet. Die erste Werkstatt befand sich in der Wohnung in der Renngasse und die ganze Familie hat mitgearbeitet.