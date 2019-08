Der Schweizer Adrian Mundwiler startet am 1. August bei den Crossfit Games im amerkanischen Madison. Den letzten Monat trainierte er in Klagenfurt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch im Wörthersee wurde trainiert © Mundwiler

Gewichthaben, Sprinten, Turnen und Ausdauer - wer einmal Crossfit gemacht hat, kennt hinterher neue Muskelpartien. Die seit gut einem Jahrzehnt wachsende Szene ist mittlerweile den Hinterhof-Flair entwachsen, die Sportart hat ihre Stars und diese ihre Weltmeisterschaften. Ab 1. August starten die Crossfit Games in Madison - und einer der aussichtsreichsten Teilnehmer trainierte im letzten Monat in Klagenfurt. "David Rassl, einer unserer Trainer und ein ehemaliges Eishockey-Ass, hat früher mit Adrian Mundwiler Hockey gespielt", erzählt Michael Trojan, Betreiber von Crossfit Klagenfurt. Aus einem Besuch unter alten Freunden wurde eine Partnerschaft, die Mundwiler mittlerweile immer öfter in Klagenfurt trainieren lassen. "Bei den Crossfit Games gibt es auch Rad-Rennen und Sprints, dazu trainieren viele Crossfitter auch Schwimmen, so gesehen hat er bei uns die idealen Trainingsvoraussetzungen", sagt Trojan.

Beim Bewerb selbst geht es um Geschwindigkeit, aber auch um die korrekte Ausführung der Übungen. "Wir haben für Mundwiler sogar ein eigenes Kletterseil eingehängt, damit er sich ideal vorbereiten konnte", sagt Trojan.