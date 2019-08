Facebook

Die Grillfeier könnte abends ins Wasser fallen. © (c) danimages - Fotolia

Länger sonnig, sommerlich warm. Es baut sich ein Zwischenhoch auf. Nach Auflösung von morgendlichen Restwolken scheint die Sonne vielfach länger. Erst später am Tag kann es da und dort wieder nass werden. Hundertprozentig stabil sind die Bedingungen nirgends. Beispielsweise in Klagenfurt steigt das Regenrisiko abends deutlich an. In Feld am See regnet es wohl schon früher. Zusammengefasst bedeutet das: Längere Wanderungen sind durchaus ratsam. "Aber es lohnt sich eine Rückkehr am frühen Nachmittag, da sich im Laufe des späteren Nachmittags erste Platzregen und Gewitter entwickeln könnten", meint der Meteorologe Werner Troger. Eine abendliche Grillerei könnte ins Wasser fallen. Mit Höchstwerten von über 25 Grad bleibt es weiterhin sommerlich warm.