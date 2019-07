Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die vier Bloggerinnen mit Nachwuchs © (c) Carletto Photography

Vier Kärntner Bloggerinnen zeigten am 28. Juli 2019 im Autohaus Meyer-Hafner, dass erfolgreiches Bloggen nicht nur im virtuellen Networking, sondern auch im kreativen, persönlichen Austausch stattfinden kann. Der Mix aus Shopping, Brunch mit "fancy Food" und Pop Up Stores mit kostenloser Make Up Station lockte über 500 Besucher an.

„Die Kombination aus Shopping, Flohmarkt, Brunch und Erlebnis auf coolem, urbanem Niveau haben wir uns schon lange hier in Kärnten gewünscht“, erklären die Veranstalterinnen: MamaWahnsinnHochVier, AnnaBirdie, sunglassen&peonies und CookingCatrin.

Der Flohmarkt erzielte online eine Reichweite von 400.000 Personen. „Das beweist einmal mehr, dass Onlinemarketing ein wichtiges Instrument ist“ so die Kommunikationswissenschafterinnen stolz.