In den Bezirken Spittal an der Drau, Klagenfurt-Land und Völkermarkt kam es wegen der Unwetter zu zahlreichen Feuerwehr-Einsätzen.

Zu heftigen Überflutungen kam es in Stein im Jauntal © KK/FF Stein im Jauntal

Die Kärntner Feuerwehren sind am Dienstagabend und in der Nacht auf Mittwoch zu rund 50 Unwettereinsätzen ausgerückt. In einigen von den Unwettern betroffenen Gebieten gab es am Mittwochmorgen noch Aufräumarbeiten.