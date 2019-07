Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Neuen Platz sieht man den Unterschied, den Bäume ausmachen © Raunig

Kaum sind die Hundstage zurück, steigen die Temperaturen in Klagenfurt und Villach wieder in annähernd unaushaltbare Höhen. Um das Ausmaß der Hitze zu veranschaulichen und über die Wichtigkeit von Bäumen in einer Stadt zu informieren, haben wir an mehreren gut frequentierten Plätzen in beiden Städten die Bodentemperatur, die Temperatur in zwei Meter Höhe und die Temperatur im Schatten gemessen.