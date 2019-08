Facebook

Autofahrer ignorieren immer wieder die Einbahn-regelung in der Universitätsstraße © (c) Hannes Krainz

Die Bewohner der Ginzkeygasse sind aufgebracht. Der Grund: Es soll Bestrebungen geben, die Einbahnregelung in der Universitätsstraße wieder aufzuheben. „Im Rahmen der Sanierung der Schumanngasse ist dieses Thema wieder aufgekommen“, bestätigt Verkehrsreferent Christian Scheider (FPÖ). „Zu diesem Thema wurden unterschiedliche politische Vorstöße an mich herangetragen.“ So eine Maßnahme müsse jedoch ganz genau überlegt werden.



„Derzeit wird das Einbahnkonzept evaluiert. Die Ergebnisse werden Ende August in einem Verkehrsausschuss präsentiert“, erklärt Verkehrsraumplaner Kurt Fallast, der die Verkehrslösung 2009 entworfen hat. Die Regelung habe sich bewährt, ärgert sich Astrid Liebhauser, eine von vielen besorgten Anrainern. „Wenn man die Einbahn wieder aufhebt, werden die Autos durchzischen, es wird zu Unfällen kommen.“ Die Universitätsstraße sei nicht für durchgehenden beidseitigen Verkehr ausgelegt, dafür sei sie zu eng. „Sie darf keinesfalls zur Ausweichstrecke für die Villacher Straße werden.“