So sieht das Gipfelhaus derzeit aus © KK

1. Am Magdalensberg gibt es bereits eine Baugrube. Wurde schon mit dem Bau begonnen?

Nein. Die Baugrube, die man nun sieht, ist zur archäologischen Abklärung da. „Wir erkunden jetzt das ganze Gebiet, bevor noch eine einzige Baumaschine anrollt“, sagt Gorazd (Z)ivkovi(c) vom Bundesdenkmalamt. Bis dato fand man zwar einige Mauerreste, jedoch keine Bauten oder Artefakte von historischer Bedeutung.



2. Wann startet der Umbau?

Noch im Herbst will die Familie Skorianz, der das Gipfelhaus gehört, mit dem Bau beginnen – vorausgesetzt, es liegen alle Genehmigungen vor. „Wir haben ein integriertes Verfahren durchgeführt, im Gemeindevorstand wurde laufend berichtet“, sagt Andreas Scherwitzl, Bürgermeister von Magdalensberg (SPÖ). Noch im August will er eine Gemeinderatssitzung abhalten, um die Widmung von Grünland in reines Kurgebiet durchzuführen. Dann könnte man mit dem Bau beginnen. Die Widmung „Kurgebiet“ stellt übrigens sicher, dass keine Appartement-Anlage errichtet werden kann – was die Eigentümer auch ausdrücklich nicht wollen.

20 neue Zimmer sollen beim Gipfelhaus entstehen Foto © Weichselbraun

3. Wie will man das Hotel erweitern?

Gipfelhaus-Wirtin Heike Skorianz skizziert die Eckpunkte: „Der Speisesaal wird abgerissen und neu gebaut, das Dach redimensioniert. Dadurch bekommt man von der Kirche aus einen besseren Blick auf die Karawanken und der Blick vom Tal auf den Berg sollte ansprechender werden.“ Gleichzeitig will man den Hotelbetrieb von derzeit zehn Zimmern auf 30 erweitern und auch einen kleinen Wellnessbereich einrichten. „Der Zubau erfolgt terrassenförmig, zum Großteil innerhalb des Bergs und wird zudem begrünt“, betont Skorianz. Eine Redimensionierung des Bestands war Bedingung des Landes für eine Erweiterung an anderer Stelle. Die Familie Skorianz will „netto zwischen sechs und sieben Millionen Euro“ investieren. Derzeit hat man bei zehn Zimmern 150 Vollbelegstage, in Summe rund 3000 Nächtigungen. „Wir sichern mit dieser Investition den Betrieb ab“, sagt Skorianz.



4. Ist der Magdalensberg nicht historisch bedeutender Boden?

„Hier verlassen wir uns auf die Expertise des Bundesdenkmalamtes“, betont Bürgermeister Scherwitzl. Ohne dessen Zustimmung hätte die Gemeinde das Projekt nicht unterstützt.



5. Wird man anschließend weiterhin wandern können?

Ja. „Wir sind derzeit ein Ausflugsziel für die Klagenfurter, das nicht an einen Konsumationszwang gebunden ist, das wollen wir so beibehalten. Einzige Einschränkung: Direkt zu den Fenstern der Gästezimmer wird man nicht gehen können“, sagt Skorianz. Die Einräumung von Servituten, also grundbücherlich verankerten Wegerechten für die Öffentlichkeit, lehnt man allerdings ab. Gipfelhaus-Wirtin Heike Skorianz und Ausgrabungsleiter Georg Tiefengraber Foto © Weichselbraun

6. Wem gehört eigentlich der Magdalensberg?

Seit 1856 ist der Magdalensberg im Eigentum der Familie Skorianz. Das aktuelle Gipfelhaus wurde 1988 erbaut, zuvor stand an dieser Stelle ein Gasthaus, das in den Nachkriegsjahren errichtet worden war. Doch auch schon vor diesem Haus gab es eine Gastwirtschaft am Berg. Abgesehen von der Kirche und einem Grundstück, das an sie angrenzt, die im Eigentum der Diözese stehen, gehört der gesamte Magdalensberg bis hinunter zu den Ausgrabungsstätten der Familie Skorianz. Die Ausgrabungen selbst wurden vor über 50 Jahren der Familie abgelöst – im Gegenzug erhielt man überhaup