59-jährige Deutsche wurde Montagnachmittag in Reifnitz verletzt. Der C 11 flog die Frau ins UKH Klagenfurt.

Die Urlauberin wurde unbestimmten Grades verletzt © Privat

Der Rettungshubschrauber C 11 wurde Montag nach Reifnitz am Wörthersee angefordert. Dort kam am Nachmittag gegen 14.40 Uhr eine deutsche Urlauberin mit einem E-Bike schwer zu Sturz. Die 59-jährige Frau wollte mit dem Rad von der Fahrbahn auf den Gehsteig wechseln. Dabei blieb sie an der Bordsteinkante hängen.