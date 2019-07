Tagsüber gibt es einiges an Sonnenschein, die Temperaturen erreichen bis zu 30 Grad. Am Abend nimmt die Neigung für Regen und Gewitter etwas zu.

© Cobalt - Fotolia

Zwischen Tiefdruckgebiet Wolfgang im Westen und Tiefdruckgebiet Vincent im Osten hat sich bei uns vorübergehend ein Zwischenhoch aufgebaut. "Das Zwischenhoch ist allerdings so klein, dass es nicht einmal einen Namen hat", erwähnt der Wetterfachmann Werner Troger nebenbei. Vielerorts ist daher freundliches und länger sonniges Sommerwetter tonangebend. 100%ig stabil sind die Bedingungen nicht. Am Abend nimmt die Neigung für gewittrig verstärkte Regenschauer vor allem westlich von Villach stellenweise wieder zu. Die Höchstwerte schaffen beispielsweise in Poggersdorf bis zu 30 Grad.