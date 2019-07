Aus unbekannter Ursache geriet in Geiersdorf ein Weizenacker in Brand. Rund 200 Quadratmeter Fläche waren betroffen.

Noch bevor die Unwetter am Samstag über Kärnten zogen, kam es am Samstag Nachmittag in der Gemeinde Magdalensberg zu einem Brandeinsatz. Gegen 14.45 Uhr brach in Geiersdorf (Gemeinde Magdalensberg) aus noch ungeklärter Ursache ein Ackerbrand aus.