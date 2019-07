Konzert in Klagenfurt

Eros Ramazzotti in Klagenfurt © (c) Weichselbraun Helmuth

55 Jahre - und kein bisschen leise: So oder so ähnlich könnte das Fazit des Eros Ramazzotti-Konzerts in Klagenfurt lauten. Denn dass der Italo-Popstar bereits seit 38 Jahren auf der Bühne steht, war ihm nicht anzumerken.