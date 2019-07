Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Peutz

Dunkle Wolken und zwischendurch ein Blitz: So sah die Wetterlage am Samstagnachmittag aus. Im Laufe des Abends zeigte sich phasenweise wieder die Sonne, der Wetterbericht sagte für 20 Uhr eine Regenwahrscheinlichkeit von zehn Prozent voraus. Die Chance, dass es beim Eros Ramazotti-Konzert trocken bleibt, war also recht groß. Und so sollte es dann auch kommen: Das Wetter hätte kaum besser sein können.