In der Nähe der Tscheppaschlucht ist ein Waldbrand in unwegsamen Gelände ausgebrochen. Der Polizeiuhubschrauber Libelle ist im Löscheinsatz, der Bundesheerhubschrauber wurde angefordert.

Der Polizeuhubschrauber Libelle ist im Löscheinsatz. © Leserreporter

In Unterloibl am Singerberg - in Ferlach - kam es am Samstag gegen 14 Uhr zu einem Waldbrand. Drei Feuerwehren waren vor Ort, der Polizeihubschrauber Libelle war im Löscheinsatz. Der Bundesheerhubschrauber wurde angefordert. "Das Feuer ist im Bereich der Tscheppaschlucht in unwegsamen Gelände ausgebrochen", hieß es von der Landesalarm- und Warnzentrale.