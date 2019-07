Facebook

Klaus Littmann, Organisator von "For Forest" © (c) Markus Traussnig

Die Kärntner FPÖ schießt sich wieder einmal auf den Wald im Klagenfurter Stadion ein. Diesmal bezieht man sich auf angebliche Förderungen in Höhe von 45.000 Euro an “For Forest”-Initiator Klaus Littmann, die aus der Kulturabteilung der Stadt Klagenfurt geflossen sein sollen. FPÖ-Chef Gernot Darmann bezichtigt Bürgermeister Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) am Samstag in einer Aussendung der “Lüge”, weil diese “gegenüber der Öffentlichkeit immer behauptet hat, dass 'Stadion-Wald-Künstler' Littmann keine finanziellen Mittel von der Stadt Klagenfurt erhalten” habe. Darmann wiederholt damit die Kritik, die seine Parteikollegen Wolfgang Germ und Christian Scheider schon im Laufe der Woche geübt hatten. “Dieses negative Schauspiel ist einer Bürgermeisterin unwürdig”, schimpft Darmann.