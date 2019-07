Facebook

Benediktinermarkt Klagenfurt

Überschaubares Treiben am Neuen Platz, Gedränge am Benediktinerplatz - so sieht ein typischer Samstag in Klagenfurt aus. Während man im Zentrum über Leerstände klagt, ist der Benediktinermarkt immer noch ein beliebter Treffpunkt. Eigentlich erfreulich - wäre da nicht die Sperrstunde um 14 Uhr. Gastronomen fordern nun längere Öffnungszeiten.