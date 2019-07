Wohl weil der 18-jährige Lenker zu schnell unterwegs war, kam er in einer Kurve mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Sein Beifaher wurde verletzt. Der Wagen ist nicht zum Verkehr zugelassen.

© KLZ/Markus Traussnig

Ohne im Besitz einer gültigen Lenkerberechtigung zu sein, war ein 18-jähriger Villacher am Freitagvormittag mit einem Pkw vom Pyramidenkogel in Richtung Keutschach unterwegs. Das Fahrzeug war zudem nicht zum Verkehr zugelassen, die Kennzeichen gehörten nicht zu diesem Pkw. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam der Villacher mit dem Wagen in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum, überschlug sich und fuhr dann wieder auf den Rädern gegen eine Böschung.