Nägel liegen vor Loretto im Wörthersee © KK

Unklar ist, wer die rostigen Nägel, die in der Nähe von Schloss Maria Loretto, in der Nähe der Mündung des Lendkanals, im Wörthersee liegen, ins Wasser geworfen hat. Passanten entdeckten sie jedenfalls und holten sie heraus. "In der vorigen Woche habe ich eine ähnliche Menge herausgefischt", sagt ein Klagenfurter: "Es liegen aber noch viel mehr auf dem Seegrund." Die Polizei habe der Mann informiert.