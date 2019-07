Facebook

Heute, 26. Juli, wurden im Rahmen einer Trinkwasseruntersuchung an einer Druckerhöhungsanlage in Großbuch/Polantalweg erhöhte Keimzahlen festgestellt. Die Ursache ist derzeit noch unbekannt.

Davon betroffen sind 18 Häuser. Deren Wasser darf vorerst nur abgekocht getrunken werden. Die Wasserabnehmer werden persönlich verständigt. An der Normalisierung der Trinkwasserversorgung in diesem Bereich wird bereits gearbeitet. Alle anderen Wasserproben an weiteren Stellen im Netz waren in Ordnung.