Auch Waffen gefunden Klagenfurter verkaufte kiloweise Heroin und Cannabis

Bei Hausdurchsuchungen wurden auch Bargeld und Waffen sichergestellt © LPD Kärnten

Aus den vergangenen Jahren ist mir kein Fall in Kärnten bekannt, bei dem ein so großer Bargeldbetrag aus Drogenerlösen sichergestellt werden konnte“, sagt Gottlieb Schrittesser, Chefinspektor beim Stadtpolizeikommando in Klagenfurt. Mehr als 100.000 Euro wurden jetzt bei einem 50-jährigen Klagenfurter gefunden. Wie die Polizei gestern bekannt gab, klickten für den Mann am vergangenen Dienstag die Handschellen.