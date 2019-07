Eros Ramazzotti singt am heutigen Samstag am Freigelände des Wörthersee Stadions. Hier die wichtigsten Infos zur Anreise.

Eros Ramazzotti © Jürgen Fuchs

Eros Ramazzotti kommt am heutigen Samstag mit alten Hits und seinem neuen Album „Vita Ce N’é“ nach Klagenfurt. Der italienische Superstar ist dank seiner Hits "Un’emozione per sempre", "Se bastasse una canzone" e "Cose nella vita" international bekannt. Zusammenarbeiten mit Künstlern wie Tina Turner, Ricky Martin, Carlos Santana und Luis Fonsi ließen ihn in seiner Karriere mehr als 50 Millionen Alben absetzen.

Erstmals tritt er am Samstagabend in Klagenfurt auf - um 20 Uhr beginnt das Konzert am Freigelände vor dem Wörthersee Stadion. Laut Veranstalter werden mehr als 5000 Fans erwartet. Gute Neuigkeiten für Kurzentschlossene: man kann noch Tickets direkt bei der Abendkassa vor Ort kaufen. Wetterfest sollten die Fans jedenfalls sein, am Samstagabend sind wieder Unwetter möglich.

Wie erreicht man das Wörthersee Stadion?

Die Anfahrt mit dem Auto ist einfach. Von der Autobahnausfahrt "Klagenfurt Wörthersee/ Minimundus" kann man kostenlose Parkplätze erreichen: Minimundus P&R, sowie die Wiese im Norden, beim Lakeside Park oder beim Strandbad. Das Stadion hat auch einen Parkplatz - aber aufpassen: Ab 16.00 Uhr wird der Südring in Richtung Osten als Einbahn geführt.

Anders als bei Konzerten im Stadion gibt es keine eigenen Shuttle-Busse. Mit dem Zug ist die Haltestelle Klagenfurt West zu empfehlen, zudem fahren die Buslinien 60 und 85 direkt zum Stadion. Übrigens: Das Konzert-Ticket gilt diesmal nicht als Bus-Fahrkarte.

Von 16 Uhr bis 23 Uhr gelten auch folgende Regelungen für den Verkehr im Umfeld des Stadions: Der Südring wird zwischen der Siebenhügelstraße/Glanfurtgasse und der Waidmannsdorfer Straße von West nach Ost als Einbahn geführt. Die Glanfurtgasse wird nach Süden bis zur Leopold-Figl-Straße als Einbahngeführt, die Leopold-Figl-Straße in weiterer Folge ebenfalls als Einbahn in Richtung Westen bis zum Moorhofweg.