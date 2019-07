Eros Ramazzotti singt am Samstag am Freigelände des Wörthersee Stadions.

Eros Ramazzotti © Jürgen Fuchs

Eros Ramazzotti kommt am Samstag mit alten Hits und seinem neuen Album „Vita Ce N’é“ nach Klagenfurt. Der italienische Superstar ist dank seiner Hits "Un’emozione per sempre", "Se bastasse una canzone" e "Cose nella vita" international bekannt. Zusammenarbeiten mit Künstlern wie Tina Turner, Ricky Martin, Carlos Santana und Luis Fonsi ließen ihn in seiner Karriere mehr als 50 Millionen Alben absetzen. Am 27. Juli 2019 schließlich wird er erstmals in Klagenfurt auftreten. Um 20 Uhr tritt er am Freigelände vor dem Wörthersee Stadion auf. Laut Veranstalter sind bereits 10.000 Karten verkauft.