Die Polizei warnt vor einer fiesen Betrugsmasche: Am Donnerstag um 9.40 Uhr rief ein bisher unbekannter Täter telefonisch bei einer 80-jährigen Frau aus Klagenfurt an und versuchte Bargeld in der Höhe von 58.000 Euro herauszulocken. Der Mann gab sich als Polizist aus und teilte im Zuge des Gespräches mit, dass die Tochter der 80-Jährigen einen Unfall hatte. Da ihre Tochter keine KFZ-Versicherung habe, sollte sie jetzt 58.000 Euro bezahlen. Im weiteren Verlauf des Gesprächs wurde die Summe auf 40.000 Euro heruntergesetzt.