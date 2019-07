Am Samstag werden vor der Klagenfurter Stadthalle Eishockey-Ausrüstungsgegenstände und Requisiten zum Film "Harri Pinter Drecksau" verkauft.

Requisitien und Gegenstände von den Dreharbeiten zum Erfolgsfilm Harri Pinter Drecksau werden verkauft © ORF/Graf Film/Domenigg

Kurz vor Start der „Eiszeit“ räumt der EC-KAC sein Lager und verkauft am Samstag, 27. Juli, Restbestände an Equipment und Fanartikel zu reduzierten Preisen. Als Besonderheit werden auch mehrere Requisiten und Gegenstände von Dreharbeiten zum Erfolgsfilm „Harri Pinter Drecksau“ verkauft. Der Flohmarkt startet um 10 Uhr auf dem Vorplatz der Stadthalle in Klagenfurt. Das Ende ist für 13 Uhr geplant. Fans, die Gegenstände erwerben, können diese auch direkt von anwesenden KAC-Spielern signieren lassen. Voraussichtlich werden Clemens Unterweger und Marcel Witting vor Ort sein.