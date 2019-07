Das Stadttheater Klagenfurt braucht 2020/21 einen neuen Intendanten, da Florian Scholz das Haus in Richtung Bern verlässt. Bundestheater-Holding Chef Christian Kircher sucht gemeinsam mit u. a. Karin Bergmann, Elisabeth Sobotka und Josef Ernst Köpplinger geeignete Kandidaten.

Das Stadttheater Klagenfurt braucht einen neuen Intendanten, nachdem Florian Scholz bekanntlich im August 2020 endgültig nach Bern wechselt. Nach der Sitzung des Gemeinsamen Theaterausschusses von Stadt Klagenfurt und Land Kärnten wurde am heutigen Donnerstag die Findungskommission präsentiert, der Christian Kircher, Geschäftsführer der Bundestheater-Holding, vorstehen wird. Er habe, so Landeshauptmann Peter Kaiser, "großartige Leute in die Kommission geholt".