Dutzende Geschäfte beteiligen sich an der Aktion © Cik

Zumindest bis Samstag noch ist die Diskussion um Radfahrer in der Fußgängerzone beendet - denn da findet in der Innenstadt das "Outlet" der Klagenfurter Kaufleute statt. Dutzende Innenstadt-Geschäfte präsentieren ihre Waren in kleinen Zelten rund um den Alten Platz. Dabei dürfen Kunden - beim Altwarentandler bis hin zur Mode-Boutique - mit Preisnachlässen von bis zu 70 Prozent rechnen.