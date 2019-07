Facebook

Maximilian und Michael Korbelius leiten die Konditorei bereits in der dritten Generation. © Korbelius

Seit 80 Jahren werden in der Konditorei Korbelius Kuchen gebacken und Torten verziert. Anlässlich dieses Jubiläums wurde der Familienbetrieb im Juli mit dem Klagenfurter Stadtwappen ausgezeichnet. „Das ist eine schöne Bestätigung für unsere Arbeit“, freut sich Michael Korbelius, der die Filiale mit seinem Bruder Maximilian in dritter Generation leitet. 1939 wurde das Geschäft von seinem Großvater Siegfried Korbelius gegründet. „Während der Kriegszeit war es aber nur kurz geöffnet. Mein Großvater befand sich in Kriegsgefangenschaft, und die Konditorei wurde von der englischen Besatzung beschlagnahmt.“ 1949 wurde wieder aufgesperrt – unter Bedingungen, die heute unvorstellbar erscheinen: „Es gab kaum Rohstoffe, der Verkauf wurde über den Hofeingang abgewickelt.“ Die Backstube befand sich in St. Ruprecht, die Waren wurden per Bucklkraxn in die Filiale in die Karfreitstraße transportiert.