© Kleine Zeitung/Markus Traussnig

Zumeist sehr sonnig und vor allem am Nachmittag hochsommerlich heiß, 30 bis 35 Grad. Der Hochdruckeinfluss bleibt uns auch am Donnerstag weiterhin erhalten. Dabei ist die Luftschicht auch noch relativ stabil und es strömen sehr warme Luftmassen ins Land. Es scheint vor allem am Vormittag und um Mittag zumeist die Sonne und nicht selten sogar ungestört. In der Folge bilden sich dann aber über den Bergen auch ein paar Quellwolken aus, die jedoch kaum größer werden dürften. Deshalb ist auch das Risiko für lokale Wärmegewitter zum Abend hin noch gering. Völlig ausschließen kann man jedoch ein solches Hitzegewitter nicht. Es ist am Nachmittag hochsommerlich heiß. So erwarten wir zum Beispiel in Velden und in Klagenfurt Werte nahe 34 Grad. Auch auf den Bergen ist es ungewöhnlich warm.