Benediktinermarkt Klagenfurt„Sperrstunde muss diskutiert werden“

Benediktinermarkt Klagenfurt © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Sind die Öffnungszeiten am Benediktinermarkt noch zeitgemäß? Diese Frage wird derzeit unter Gastronomen und Marktbesuchern heftig diskutiert. Der Auslöser: Am Samstag vor zwei Wochen rückte das Ordnungsamt aus, weil die Sperrstunde um 14 Uhr überschritten worden war. Unter den betroffenen Lokalbetreibern war der Ärger groß. Verstärkung bekommen sie nun von der Klagenfurter Gemeinderätin Evelyn Schmid-Tarmann: „Wenn ein Markt am Samstag schon um 14 Uhr schließen muss, entsprecht das nicht den Bedürfnissen eines modernen Marktlebens“, ist die Grünen-Politikerin überzeugt. „Den Unternehmen Prügel vor die Füße zu werfen, indem man ihnen das Ordnungsamt oder Anzeigen schickt, halte ich für einen groben Fehler.“