Der Klagenfurter Autor und Schreibcoach Roland Zingerle © Privat

Die 20. Starnacht am Wörthersee war ein voller Erfolg, Andreas Gabalier, DJ Ötzi & Co. sorgten für gute Stimmung in der Arena. Wer das Feeling noch ein bisschen nachspüren möchte, gleichzeitig aber gerne ein bisschen Spannung in der Sache hätte, sollte zu Roland Zingerles Krimi "Starmord" greifen.